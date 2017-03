Coop Primiero, nuova sentenza del TAR: ultimo ricorso Brocchetto “Inammissibile”, riapertura del Centro Coop più vicina

Connect on Linked in

Nuovo colpo di scena nella vicenda Ex Ingros – Coop Primiero. Il recente ricorso al TAR della famiglia Brocchetto è stato dichiarato inammissibile. Si potrebbe così aprire la strada per un accordo tra le parti, finalizzato alla riapertura del centro commericale di viale Piave

Trento – Dopo giorni di attesa, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, “definitivamente pronunciando sul ricorso n. 163/2016, lo dichiara inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente e delle società controinteressate in parti uguali per ciascuna di esse, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge”.

Le parti in causa

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato la presente sentenza, sul ricorso, proposto dalla società Brocchetto di Brocchetto Renzo & C. S.n.c. contro il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, nei confronti della società Primiero Sviluppo S.r.l. e Famiglia Cooperativa di Primiero Soc. coop., per l’annullamento del decreto del Commissario straordinario del Comune di Primiero San Martino di Castrozza del 2 maggio 2016.

Con il decreto è stata disposta l’approvazione del piano guida di viale Piave in Transacqua; piano guida approvato con il predetto decreto, composto dalla relazione del progettista e dagli allegati cartografici ed esplicativi accompagnatori;

parere della Commissione per la pianificazione territoriale e per il paesaggio della Comunità di Primiero, in funzione di Commissione edilizia comunale, rilasciato in data 27 aprile 2016 ai fini dell’adozione del predetto piano guida;

verbale di audizione e parere del Comitato degli ex Sindaci dei Comuni fusi nel nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, acquisito in data 22 marzo 2016 dal Commissario Straordinario e richiamato nel preambolo del predetto decreto;

variante al PRG del Comune di Transacqua (oggi Comune di Primiero San Martino di Castrozza) per viale Piave, approvata con delibera consiliare n. 6 del 3 febbraio 2009 e ogni atto altro antecedente e conseguente, presupposto e\o derivato.

La sentenza del TAR