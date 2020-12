Controlli stradali straordinari della Polizia in Trentino Alto Adige e nel Bellunese: ritirate 32 patenti, 4 positivi all’alcol test e 392 infrazioni

In Trentino Alto Adige e nella Provincia di Belluno, controlli mirati della Polizia con etilometri. Sono state impiegate 174 pattuglie, e sono stati controllati 581 conducenti di veicoli, anche di categorie professionali

NordEst – I controlli sstraordinari sono stati effettuati tra il 7 e il 13 dicembre, nell’ambito della campagna europea congiunta denominata “Alcohol and Drugs”(Alcool e Droga). Lo scopo della campagna “Alcohol and Drugs” è stato quello di effettuare controlli per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

A tal fine la Polizia Stradale, nella settimana scorsa, ha predisposto, sull’intero territorio del Trentino Alto Adige e della Provincia di Belluno, mirati controlli con etilometri. Sono state impiegate 174 pattuglie, e sono stati controllati 581 conducenti di veicoli, anche di categorie professionali, di cui 4 risultati positivi. Inoltre sono state contestate 392 infrazioni al Codice della Strada, ritirate 32 patenti e 12 carte di circolazione.

I risultati conseguiti indicano che l’attività di prevenzione e essenziale, in quanto i controlli della Polizia Stradale non hanno fini esclusivamente sanzionatori, ma costituiscono, in modo funzionale, un ruolo strategico nell’azione di prevenzione con l ‘obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali.