Controlli della Polfer, 1021 le persone fermate

Connect on Linked in

Servizi straordinari a Verona, Vicenza, Trento e Bolzano

NordEst – Nel periodo compreso tra il 24 ed il 27 giugno gli agenti del del Compartimento della Polizia ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige (con competenza negli ambiti ferroviari di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano) hanno effettuato cinque servizi straordinari, che si sommano a quelli svolti quotidianamente, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato di Padova. Sono stati 1021 le persone controllate (215 con precedenti di polizia), di cui 463 sono cittadini stranieri.

Sono state impegnate 130 pattuglie in uniforme e 9 nuclei antiborseggio in abiti civili negli ambiti delle stazioni, con 12 squadre a bordo treno per un totale di 25 convogli scortati.

Inoltre, sono stati effettuati 9 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie, controllati 95 treni e ispezionate 141 borse con moderni metal detector portatili, sia al seguito dei viaggiatori che in 4 depositi bagagli.

In breve

Sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso tre giovani trentini, di cui uno maggiorenne solo da pochi giorni, che l’altra sera sono stati sorpresi nel tentativo di rubare il gasolio dai mezzi escavatori presenti nel cantiere della zona alla Favorita, pronti ad effettuare i lavori di abbattimento dello stabile che sono iniziati nella mattinata di venerdì. Gli agenti hanno individuato un camper con il motore ancora caldo, le portiere aperte ed a bordo l’attrezzatura per compiere questo tipo di furti: 8 taniche ed un tubo dell’irrigazione tagliato da usare per aspirare il carburante. Il mezzo era stato evidentemente abbandonato in tutta fretta dagli occupanti alla vista della volante, che ha simulato un primo allontanamento per appostarsi invece a breve distanza fino al ritorno dei giovani, che dopo un po’sono spuntati correndo sulla scarpata che delimita la ferrovia. Il trio ha tentato di recuperare il camper ma a quel punto è stato bloccato dalla pattuglia della polizia.

Un uomo di 82 anni è stato trasportato in ospedale a Bolzano in seguito ad un investimento. L’incidente si è verificato a Bolzano in via Virgilio, zona del mercato cittadino del sabato.

Fugatti decide la cattura dell’orso M49

“Parificato” il rendiconto della Provincia per l’esercizio finanziario 2018

Dalla VIA al PAUP, semplificazione per le imprese

Affidati a Trentino Trasporti i servizi e gli investimenti del trasporto pubblico per i prossimi 5 anni

Deflusso minimo vitale: modificata la disciplina

Sviluppo sostenibile: la marcia del Trentino verso “Agenda 2030”

Oros cresce in Progetto Manifattura: opzionati nuovi spazi nella Be Factory

Specie aliene, bioinformatica, foreste e biologia evoluzionista: nel campus FEM è tempo di summer school internazionali

Trentino Pedala, l’iniziativa che aiuta anche l’ambiente

Bisesti: positivo il progetto H20, ma il confronto è aperto

Loppio-Busa: la Provincia promuove un incontro fra le parti

A luglio e agosto laboratori per tutti