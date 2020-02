Controlli antidroga Gdf, 3 arresti

Sequestro di cocaina, marijuana e hashish

Trento – Oltre mezzo chilo di cocaina purissima, sette etti di marijuana, un etto di hashish ed oltre 62.000 euro sono stati sequestrati in Trentino dalla Guardia di Finanza in tre operazioni che hanno portato all’arresto di tre persone.

Nel primo caso i finanzieri hanno bloccato un furgone con generi alimentari in zona Trento Sud. Grazie ai due cani antidroga è stato trovato un sacco contenente cocaina purissima, per un peso complessivo di oltre 540 grammi, del valore sul mercato illecito di circa 200.000 euro.

Il conducente, un sessantenne incensurato, è stato arrestato. In un’altra occasione i finanzieri di Borgo Valsugana hanno scoperto in un’abitazione è una serra per la coltivazione di piante di marijuana, circa 700 grammi di marijuana già essiccata ed alcuni vasi con i semi piantati.

In un’altra perquisizione nella casa di un tunisino di 24 anni, sospettato di spaccio, i finanzieri hanno scoperto oltre un etto di hashish e materiale per il confezionamento.

In breve

Notte di lavoro per per i vigili del fuoco di Bolzano che hanno spento due incendi. Il primo intervento ha riguardato il rogo di un impianto elettrico di un sistema per la ventilazione nella galleria della centrale idroelettrica S.Antonio. L’incendio è stato domato in breve tempo ma si è resa necessaria la ventilazione. Successivamente i pompieri sono intervenuti per l’incendio di sei auto dismesse, parcheggiate lungo la ferrovia in via Macello. Accertamenti sono stati condotti dalla polizia.