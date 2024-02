Controlli antidroga a Trento, un arresto e 5 denunce

Operazione dei carabinieri con nucleo cinofilo Polizia locale

Trento – I carabinieri di Trento, assieme al personale delle compagnie di Cles e di Borgo Valsugana, hanno effettuato dei controlli mirati nel capoluogo trentino per contrastare il fenomeno dello spaccio alcune zone specifiche, tra cui piazza della Portella e il quartiere di Santa Maria Maggiore. I controlli – informa l’Arma – sono stati effettuati con il supporto del nucleo cinofilo della Polizia locale di Trento. Nel corso dell’operazione, un cittadino nigeriano di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato invece arrestato, proprio nei pressi di piazza della Portella, poiché colto in flagranza mentre cedeva una dose di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’uomo ulteriori dosi di eroina e di hashish, nonché ben 735 euro in banconote di piccolo taglio. Ulteriori cinque persone, rispettivamente tre tunisini, un gambiano ed un albanese, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per spaccio, principalmente cocaina e hashish. Durante il servizio sono state controllate complessivamente 120 persone (la maggioranza delle quali con precedenti penali o di polizia), di cui 13 trovate in possesso di stupefacenti. Sei persone (tutte maggiorenni, tra cui due trentini) sono state segnalate al Commissariato del Governo per uso personale di stupefacenti.