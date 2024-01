Controllava il traffico sulla neve: fuori pericolo giovane vigile del fuoco investita

Schiacciata tra due macchine tra Pinzolo e Madonna di Campiglio

Madonna di Campiglio (Trento) – E’ fuori pericolo una giovane 30enne, vigile del fuoco, investita mentre controllava il traffico sulla neve sulla strada statale 229, prima di Grosté, presso la curva di Ambiez, tra Pinzolo e Madonna di Campiglio, in Trentino. La trentenne è stata schiacciata tra due auto.

Un veicolo era fermo, mentre l’altro è scivolato sulla neve. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio verso le 17.45. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Madonna di Campiglio, i vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio e il 118. La donna è stata portata all’ospedale di Cles. Non sono note le sue condizioni di salute. Dopo altri incidenti simili che si sono verificati in queste giornate di traffico e maltempo, i carabinieri raccomandano di assicurarsi che le catene della propria macchina, o di eventuali vetture noleggiate, siano adeguate.

In breve

