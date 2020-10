Contributi a fondo perduto: 15.493 le domande pervenute, contributi per 52,3 milioni di euro

Posted on

Tanti gli appuntamenti previsti alle ore 17.00 di tutti i mercoledì da gennaio a marzo Pieve Testino (Trento) – Al Museo Casa De Gasperi e al Museo Per Via di Pieve Tesino il mercoledì è il giorno delle famiglie: racconti, curiosità, indovinelli, giochi e premi da conquistare. Per crescere, per imparare, per avvicinarsi alla cultura divertendosi insieme a mamma e […]