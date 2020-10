Contributi a fondo perduto: 15.493 le domande pervenute, contributi per 52,3 milioni di euro

Posted on

Indagine di Legambiente e Vivilitalia sugli “Slons“, ovvero ” Snow Lovers No Skiers” NordEst – Cambia il turismo della neve: le discipline tradizionali sono in calo ma è boom per le attività più slow come lo sci nordico, il Winter Trekking e le escursioni con le ciaspole. Nuovi stili di vita, cambiamento climatico e congiuntura economica […]