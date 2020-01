Contrasporto, Ue intervenga su Brennero

Uggé, indagare possibili violazioni libera circolazione merci

Trento/Bolzano – Chiedere alla Unione europea un’azione contro le restrizioni ai trasporti decise dall’Austria lungo il Brennero, ma anche la sostenibilità dei trasporti e il Green deal della Commissione Ue. Questi i temi principali al centro dell’incontro fra il presidente di Conftrasporto, Fabrizio Palenzona, il vicepresidente di Confcommercio, Paolo Uggé, e il direttore generale della DG Trasporti della Commissione europea, Henrik Hololei.

“Conftrasporto ha rappresentato l’esigenza che da parte della Commissione non si dia la possibilità di violare il principio di libera circolazione delle merci e delle persone” al Brennero, ha dichiarato Uggè al termine dell’incontro.

“Conftrasporto ha assicurato che fornirà i dati alla Commissione per meglio puntualizzare la potenzialità del trasporto ferroviario austriaco, oggi non in grado in alcun modo di garantire l’esigenza del volume delle merci che transitano nel paese”, ha sottolineato il vicepresidente.