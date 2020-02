Conte, divieti Austria contro norme Ue, ma dialogo

Traffico al Brennero al centro dell’attezione dei lavori parlamentari

Roma – I divieti di transito per i camion introdotti dall’Austria nel corridoio del Brennero sono state denunciate dal governo italiano alla Commissione europea perché sono “contrarie ai principi cardine dell’Ue sulla libera circolazione delle merci e dei servizi”, ma l’esecutivo mira a risolvere il contenzioso attraverso “il dialogo” con un prossimo incontro tra ministri competenti ed uno in fase di promozione tra i capi del governo. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato rispondendo ad una interrogazione della Svp.

In breve

Belluno, sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di don Davide Girardi a 45 anni. L’annuncio del vescovo Renato. È stato trovato a terra senza vita nell’appartamento dove viveva nei pressi di Roma. Originario di Castellavazzo, faceva parte della comunità Nuovi Orizzonti.