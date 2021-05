Posted on

I lavori dureranno per tutto il mese di ottobre Feltre – Al fine di informare i residenti e limitare i disagi, l’amministrazione comunica che dalle 8,00 di mercoledì 05 ottobre 2016 (per circa un mese) inizieranno i “Lavori di sistemazione ed adeguamento della scalinata a fianco di Porta Imperiale”. A tale scopo la ditta esecutrice come da planimetria allegata […]