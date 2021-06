Consiglio regionale Trentino Alto Adige: Noggler eletto presidente

Le Province di Trento e Bolzano hanno formalizzato l’avvicendamento ai vertici delle istituzioni regionali. Il nuovo presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol è il governatore trentino Maurizio Fugatti, con Arno Kompatscher a cedere la carica per il resto della legislatura occupando il ruolo di vice

Trento/Bolzano – Josef Noggler è stato eletto presidente del Consiglio regionale alla prima votazione. Roberto Paccher (presidente uscente) e Luca Guglielmi, sono stati eletti vicepresidenti per il gruppo italiano e ladino.

Lo Statuto prevede infatti per la seconda metà della legislatura un presidente appartenente al gruppo linguistico tedesco (o, con l’assenso della maggioranza di tale gruppo, a quello ladino).

Allo stesso modo il nuovo presidente della Giunta regionale è il governatore trentino Maurizio Fugatti, mentre Arno Kompatscher sarà il vicepresidente. Alla votazione per eleggere il presidente del Consiglio hanno partecipato 58 votanti: 36 voti per Josef Noggler, 1 per Brigitte Foppa, 1 per Jasmin Ladurner, 18 schede bianche, 2 nulle. Il neo presidente ha ringraziato per la fiducia, sostenendo di assumere la carica nella consapevolezza che non sarebbe stato facile.

Il neo presidente Noggler ha quindi invitato a procedere all’elezione del vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano, ricordando le già proposte candidature di Roberto Paccher e Sara Ferrari. La prima votazione ha dato il seguente esito: 59 votanti, 34 preferenze per Roberto Paccher, 14 per Sara Ferrari, 1 per Claudio Cia, 1 per Ugo Rossi.

Non avendo nessun candidato ottenuto i necessari 36 voti, si è provveduto a una seconda votazione, che ha dato come risultato, a fronte di 60 partecipanti al voto, 36 voti per Roberto Paccher, 14 per Sara Ferrari, 9 schede bianche e 1 non valida: Roberto Paccher è quindi risultato eletto vicepresidente. Si è quindi proceduto all’elezione del vicepresidente appartenente al gruppo linguistico ladino: prima di riferire l’esito, il presidente Noggler ha informato che “mancava una scheda”, quindi la votazione avrebbe dovuto essere ripetuta. Ha quindi riferito che 35 preferenze erano andate a Luca Guglielmi, 1 a Manfred Vallazza, 19 erano le schede bianche, 2 quelle non valide. Si è provveduto quindi a una seconda votazione, cui hanno partecipato 58 votanti e che ha visto Luca Guglielmi eletto con 38 preferenze.