Consiglio provinciale Trento, via libera dalla Giunta delle elezioni ai 35 consiglieri provinciali

Concluso il lavoro di verifica, relazione in aula il 10 settembre

Trento – Semaforo verde per tutti i 35 componenti il Consiglio provinciale. E’ il giudizio finale della Giunta delle elezioni consiliare – presieduta da Roberto Paccher – che ha approvato la propria relazione conclusiva ed espresso 35 pareri positivi sulle posizioni di altrettanti consiglieri.

Per nessuno vengono quindi rilevate cause di ineleggibilità o cause non rimosse di incompatibilità: una “pagella” che ora dovrà essere confermata dall’aula consiliare, con un solo voto sulla relazione della Giunta, probabilmente il 10 o 11 settembre.

Già nelle scorse sedute la Giunta aveva concluso l’esame circa l’eleggibilità del presidente Maurizio Fugatti, opinando che la carica di sottosegretario nel Governo Conte – rivestita per tutta la campagna elettorale – non integrava causa di ineleggibilità.

Per alcuni consiglieri provinciali si era altresì già chiarito che potenziali cause di incompatibilità erano state rimosse autonomamente, con dimissioni o cessazioni da cariche non compatibili. Si è parlato delle posizioni dell’assessore Roberto Failoni e del consigliere Pietro De Godenz, per via delle rispettive cariche rivestite in società di capitali private, concludendo ancora una volta con un “nulla osta”.

Paolo Ghezzi ha dichiarato astensione su tutte le posizioni risolte in modo positivo dopo verifica da parte della Giunta: il consigliere ha detto che si sarebbero dovute effettuare verifiche più approfondite.

Alessio Manica si è astenuto invece sulla relazione complessiva, segnalando la perplessità per la scelta di “assolvere” il presidente Fugatti prima e a prescindere dall’attesa sentenza del Tar in materia.

Su De Godenz le astensioni sono state 5, su Failoni e Fugatti sono state 4 (tutti i consiglieri di opposizione), su Leonardi-Savoi-Paccher si sono astenuti Ghezzi e Marini. Sul testo della relazioni si sono astenuti i membri di Giunta espressione della minoranza consiliare.

In breve

Firmata dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, una nuova ordinanza relativa alla vicenda dell’orso M49. Lo ha reso noto lo stesso Fugatti in Consiglio provinciale, in apertura della sua comunicazione sulla cattura e la fuga del plantigrado. Nel richiamare l’ordinanza di cattura dello scorso primo luglio relativa all’orso M49, nella nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, si ordina che “qualora si verifichino situazioni che, in relazione al comportamento assunto da M49, possano determinare ulteriore pericolo grave ed imminente per l’incolumità di terzi o degli stessi operatori del Corpo forestale trentino, di procedere all’abbattimento dell’animale”. “Se cattureremo l’orso M49 lo porteremo nuovamente al Centro Casteller, perché al momento in Italia, e anche in Europa, è il miglior centro dove si fa la gestione degli orsi a livello europeo”, ha aggiunto Fugatti. “Tutto ciò che era possibile fare è stato fatto, in base a quanto indicato da Ispra”, ha detto Fugatti in Consiglio. “Il recinto perimetrale del centro Casteller – ha precisato – era sempre attivo ma l’orso, che già conosceva gli effetti delle recinzioni elettriche dopo gli attacchi alle greggi, prima ha iniziato a scavare alla base della recinzione, mostrando aggressività nei confronti del personale che lo stava controllando a distanza. Poi con un balzo di due metri si è arrampicato sulla recinzione incurante delle scosse elettriche. A questo punto il personale si è allontanato per motivi di sicurezza e, dopo dieci minuti, ha accertato che l’orso era fuggito”.