Consiglio provinciale Trento, via libera a tre ordini del giorno della Consigliera Brunet su banche e scuole

Proseguono in questi giorni i lavori in aula

Trento – Approvato in forma emendata, l’ordine del giorno della consigliera Antonella Brunet (Lista Fugatti – nella foto ndr) che impegna la Giunta a qualificare la presenza degli sportelli bancari nei centri periferici come attività di interesse economico generale; a promuovere il mantenimento degli sportelli sul territorio; a stimolare, in particolare il sistema delle Rurali, a prendere parte a progetti di coesione sociale.

Dopo l’accoglimento dell’odg da parte dell’assessore Achille Spinelli in forma emendata e la presentazione da parte di Brunet, Francesco Valduga (Campobase) ha anticipato l’astensione delle minoranze perché si condivide l’argomento, ma piacerebbe che fosse il sistema delle casse rurali a garantire questa presenza: piacerebbe vedere una capacità di investimento proprio nel campo della cooperazione. Filippo Degasperi (Onda) – intervenuto sul tema – si è detto perplesso e ha anticipato voto di astensione: si sta dicendo che si assimila uno sportello bancario ad attività economiche che fanno fatica a rimanere sul

territorio e vanno sostenute giustamente dalla Provincia, ma le banche non hanno alcuna difficoltà economica, né bisogno di supporto.

“Con l’approvazione di questo documento – conclude Brunet in una nota – la Provincia si è impegnata a qualificare l’attività degli sportelli bancari unici nei Comuni periferici trentini quali “attività di interesse economico generale”, a promuovere il mantenimento di questi sportelli sul territorio, in virtù della loro natura mutualistica e in quanto legati allo sviluppo locale, ed a stimolare il sistema bancario, primo fra tutti quello delle Casse rurali, a co-investire assieme alla Provincia in progetti di utilità diffusa e interesse locale di coesione sociale che tengano conto delle specificità dei singoli luoghi”.

Riqualificazione palestra Canal San Bovo e sostituzione serramenti Scuola elementare Primiero

Via libera alla riqualificazione della palestra di Canal San Bovo e alla sostituzione serramenti Scuola elementare di Primiero. “Esprimo grande soddisfazione – commenta la consigliera provinciale Antonella Brunet – per l’approvazione di due mie proposte di ordine del giorno collegate alla manovra finanziaria 2025-2027 che impegnano la Giunta provinciale, rispettivamente, a valutare la possibilità di finanziare la riqualificazione della palestra di Canal San Bovo e la sostituzione dei serramenti della Scuola elementare di Primiero sita nella frazione di Tonadico”.

Si tratta di due opere di grande importanza fortemente attese dalla comunità. La palestra di Lausen a Canal San Bovo, è un edificio di primaria importanza per la valle del Vanoi, poichè viene utilizzata sia dal locale Istituto scolastico che dalle associazioni sportive del territorio. Inoltre la struttura è l’unico luogo della valle del Vanoi individuato dalla Protezione Civile per radunare la popolazione in caso di calamità naturali.

Anche la scuola di Tonadico – che accoglie la stragrande maggioranza dei bambini del territorio e dà occupazione a molti operatori ed insegnanti – necessita di una riqualificazione, specie con riguardo ai serramenti che – data la vetustà dell’edificio – sono oggi inefficienti e non più in grado di garantire la salubrità dei bambini e l’efficienza energetica del plesso scolastico. “Sono quindi soddisfatta – conclude Brunet – che la Giunta abbia raccolto le mie istanze e si sia impegnata a dare priorità a questi due interventi, proseguendo sulla strada di attenzione alle valli intrapresa già la scorsa legislatura”.

