Consiglio provinciale Trento, salta ddl preferenza di genere

Ritirato da maggioranza con annuncio del presidente Ugo Rossi

Trento – Il trentino non avrà un disegno di legge sulla doppia preferenza di genere. Almeno non per ora: la maggioranza l’ha ritirato.

E’ stato lo stesso governatore, Ugo Rossi, ad annunciarlo nell’aula del Consiglio provinciale nel pomeriggio, dopo ore di discussione in cui l’ostruzionismo di oltre 5.000 emendamenti della minoranza l’ha fatta da padrone.

La seduta era stata programmata ad oltranza per esaminare il ddl unificato Maestri-Bezzi, ma l’impasse in cui sono finiti i consiglieri è parso senza via d’uscita. Rossi ha dichiarato “l’impossibilità ad andare avanti in tempi ragionevoli e definiti”, esprimendo rammarico e ripromettendosi di riproporre il ddl più avanti. La seduta è stata dunque chiusa dal presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dorigatti, alle 17.30.

