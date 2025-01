Consiglio provinciale Trento, Numero di Emergenza 112 da cellulare a Primiero? Bisognerà attendere il 2027

La tematica è tornata ancora una volta in Consiglio provinciale, purtroppo senza buone notizie per il territorio. Tutti nostri servizi sul problema tecnico

Trento – La consigliera provinciale, Antonella Brunet (Lista Fugatti) ha chiesto in Consiglio, quando il numero unico 112 sarà attivo anche nel Primiero? La problematica legata alle celle telefoniche di confine (Primiero rientra nel distretto di Belluno con il prefisso 0439) è nota da tempo. Digitando il numero 112 da cellulare, ancora oggi (ultimo test della nostra redazione il 14 gennaio 2025 ndr) rispondono i Carabinieri della stazione di Feltre, con disagi per gli stessi militari e ritardi nell’intervento sanitario.

Il tema in Consiglio provinciale

Proprio per questo, la consigliera della Lista Fugatti, ricordando che a Primiero le chiamate dai cinque comuni al 112 vengono indirizzate al Bellunese, ha chiesto di sapere quali siano gli sviluppi e le possibili prospettive, anche in seguito agli incontri tenuti, per arrivare al collegamento diretto con la Centrale 112 del Trentino. Ad oggi ricordiamo che è attivo in zona il numero verde temporaneo di emergenza 800 112 000.

Nessuna soluzione fino al 2027

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – che è intervenuto più volte sulla questione – ha confermato che le chiamate di emergenza vengono estradate in Veneto. Tecnicamente ad oggi, ha detto, non risulta possibile ovviare al problema. La Regione Veneto ha siglato un accordo sulle centrali uniche di risposta e presumibilmente dal 2027 si potrà effettuare il trasferimento dal Veneto al Trentino per le chiamate provenienti dal Primiero. Si conferma la disponibilità ad analizzare la possibilità di farsi carico di tutte le chiamate provenienti da quel distretto in futuro. Il cronoprogramma nazionale prevede che questo avvenga entro la fine del 2027, con nuove funzionalità e nuove tecnologie. La Pat ha già partecipato ad una sperimentazione nella risposta alle chiamate su base della localizzazione, ma ad oggi non ci sono sviluppi concreti. La consigliera Brunet, ha quindi ringraziato per la disponibilità, pur riaffermando il disagio e la volontà di tenere alta l’attenzione della Giunta sul tema.

Il Veneto annunciava il 112 nel 2023

La Regione Veneto, aveva annunciato a marzo 2023 con una nota ufficiale l’attivazione del numero unico 112, ma fino ad oggi sono stati pochi i passi concreti. “Si avvia oggi anche per il Veneto l’era del NUE 112, il numero unico delle emergenze europeo – sottolineava nel 2023 il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia – ci arriviamo motivati, consapevoli che questa applicazione nel caso del Veneto è come la creazione di un abito sartoriale, deve essere tagliata sulle esigenze che caratterizzano il territorio. Non solo abbiamo alle spalle l’esperienza nell’emergenza sanitaria di un 118 che è una vera istituzione di eccellenza a livello nazionale, con 7 centrali provinciali autonome con circa 800.000 chiamate all’anno. Ma nel nostro caso il servizio non riguarda soltanto 5 milioni di veneti ma anche quei 73 milioni di presenze annue che fanno di noi la regione più turistica d’Italia. Ringrazio il ministro Piantedosi per aver compreso tutte queste necessità e per essere intervenuto a Venezia, aprendo ufficialmente il percorso indispensabile per istituzionalizzare l’utilizzo del NUE”.

