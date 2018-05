Consiglio provinciale Trento, nel 2017 approvate 19 leggi

Print This Post

Presidente Dorigatti, soddisfatto del lavoro svolto

Trento – Nel 2017 il Consiglio provinciale di Trento ha approvato 19 leggi provenienti da 26 progetti di legge. Il Consiglio è stato convocato 47 volte con 83 sedute. La media della presenza dei consiglieri ha avuto una media dell’80%.

I dati cono contenuti nel Rendiconto sociale del Consiglio provinciale presentato dal presidente Bruno Dorigatti. Circa il 70% delle leggi approvate è stato proposto dalla Giunta, in calo rispetto alla scorsa legislatura, e si sono concentrate su una revisione di leggi precedenti in materia di cave, governo del territorio, cultura e politiche sociali, abrogando per 15 leggi degli anni precedenti.

Presentate 1.352 interrogazioni, di cui 248 a risposta immediata. Le petizioni presentate sono state 6, una in più rispetto al 2016. “Il Consiglio è lo specchio della società e della politica frammentata, comunque sono soddisfatto per il lavoro svolto”, ha detto Dorigatti aggiungendo come questa legislatura si sia concentrata maggiormente sul controllo dei consiglieri sulla Giunta”.

