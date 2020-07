Consiglio provinciale Trento: approvato ddl su chiusure festive negozi

In breve

Anche la Polizia stradale di Trento ha condotto nei giorni 29 e 30 giugno l’operazione nazionale “Alto impatto” finalizzato al controllo dei veicoli per il trasporto di merci pericolose. In Trentino sono stati controllati 19 veicoli industriali, di cui 9 di nazionalità italiana e 10 comunitari e sono state riscontrate 21 violazioni, 19 relative alla specifica normativa (2 per aspetti relativi alla regolarità della documentazione, 11 relativi ai veicoli e 6 inerenti la dotazione di sicurezza da avere obbligatoriamente al seguito per il trasporto di merci pericolose); elevate altre 2 sanzioni per violazioni della normativa sul trasporto di merci, comune a tutti i veicoli industriali. In totale, per le sole irregolarità in materia di trasporto di merci pericolose sono state comminate multe per un totale di 5.245,40 euro.