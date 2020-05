Consiglio provinciale Trento, 2 milioni a famiglie in crisi

Posted on

Incidente mortale in montagna a Racines: muore un tedesco di 75anni. La vittima in Trentino è invece una turista di 78 anni di Lodi, ritrovata senza vita nel bosco Bolzano – Un incidente mortale in montagna si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì in val Racines, in Alto Adige. Un alpinista è precipitato […]