Consiglio delle Autonomie del Trentino, politiche sociali e sostegno alla natalità tra i temi affrontati

Promozione e sostegno della natalità. Rapporto Stato/Provincia

Parere favorevole

Voto favorevole del Cal alla delibera della Giunta provinciale che detta disposizioni in materia di incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni o mancata erogazione di agevolazioni provinciali volte alla promozione e al sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli. Una delibera che fa chiarezza in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità.

Lo scopo è quello di armonizzare le agevolazioni provinciali e statali volte al riconoscimento di un assegno di natalità per i nuovi nati e i bambini adottati nell’anno 2020 e al riconoscimento di un sostegno per l’accesso ai servizi alla prima infanzia. Nel regolamento viene previsto che l’assegno spettante per i figli nati nell’anno 2020 non viene erogato per i primi 12 mesi di vita e neppure per i primi 12 mesi dall’ingresso nel nucleo familiare nel caso di adozione. Dal 1 gennaio scorso cessa anche il riconoscimento della quota B2 per l’accesso ai servizi per la prima infanzia dell’assegno provinciale.

Il Sindaco di Roncegno Mirko Montibeller ha chiesto se, alla luce dell’intervento dello stato, non sia il caso di rivedere la soglia 0,40 di Icef per i buoni di servizio. “È un ipotesi che dobbiamo valutare – ha detto l’Assessora Segnana – ed eventuali risparmi verrano indirizzati sempre in questo contesto”.