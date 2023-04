Consiglio comunale Primiero San Martino: oltre 20 punti al centro dei lavori. Segui la diretta mercoledì 26 aprile 2023 alle 17

Ecco l’ordine del giorno della seduta

Primiero (Trento) – Il Consiglio comunale è stato convocato in adunanza ordinaria, presso la Sala consigliare nella sede municipale in via Fiume 10 a Fiera di Primiero per le ore 17,00 del giorno di mercoledì 26 aprile 2023.

Link esterno Live streaming Consiglio comunale

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori e delegato alla firma dei verbali della seduta odierna.

2. Presa d’atto verbale seduta precedente ex art. 25, comma 13 dello Statuto comunale.

3. Interrogazione presentata in data 12 aprile 2023 prot. n. 6513 dal Gruppo consigliare di minoranza “Azione in Comune – Orizzonti Nuovi” avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione accessi ed arredo urbano del centro di Fiera di Primiero”. Risposta scritta ex art. 18, co 8, Regolamento Consiglio comunale.

4. Interrogazione presentata in data 12 aprile 2023 prot. n. 6515 dal Gruppo consigliare di minoranza “Azione in Comune – Orizzonti Nuovi” avente ad oggetto “Perizia tecnica statica relativa alla sentenza del CdS n. 5153/2019 – Ordinanza comunale di rimessa in pristino dei luoghi n. 180/2019 O dd. 21/10/2019 a seguito annullamento parziale della concessione edificatoria n. 138/2004 dd. 14/10/2004 disposta ex art. 134 della LP. 22/1991 della G.P. di TN con deliberazione n. 2178 dd. 20/10/2006 – Sentenza del T.R.G.A. di TN n. 27/2020 pubblicata il 18/02/2020”.

5. Interrogazione presentata in data 12 aprile 2023 prot. n. 6518 dal Gruppo consigliare di minoranza “Azione in Comune – Orizzonti Nuovi” avente ad oggetto “Posizionamento di un nuovo gioco a forma di scoiattolo nel Parco Vallombrosa”.

6. Interrogazione presentata in data 12 aprile 2023 prot. n. 6520 dal Gruppo consigliare di minoranza “Azione in Comune – Orizzonti Nuovi” avente ad oggetto “Passerella pedonale di attraversamento del torrente Cismon tra via delle Fonti e Viale Italia-Fiera di Primiero-intitolata al giudice Rocco Chinnici”.

7. Interrogazione presentata in data 20 aprile 2023 prot. n. 7021 dal Gruppo consigliare di minoranza “Azione in Comune – Orizzonti Nuovi” avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione accessi ed arredo del centro di Fiera di Primiero”.

8. Mozione presentata in data 02 marzo 2023 prot. n. 3923 dal Gruppo consigliare di minoranza “Azione in Comune – Orizzonti Nuovi” avente ad oggetto: “Modifica del Regolamento Edilizio comunale”.

9. Mozione presentata in data 12 aprile 2023 prot. n. 6522 dal Gruppo consigliare di minoranza “Azione in Comune – Orizzonti Nuovi” avente ad oggetto: “Richiesta di indire un incontro pubblico per affrontare il tema della Sanità a Primiero”.

10. Mozione presentata in data 12 aprile 2023 prot. n. 6524 dal Gruppo consigliare di minoranza “Azione in Comune – Orizzonti Nuovi” avente ad oggetto: “Intitolazione del centro sportivo di Mezzano alla Sig.ra Gemma Nicoletto”.

11. Esame ed approvazione rendiconto di gestione 2022 redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.L.gs 118/2011.

12. Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 ed al Bilancio di Previsione 2023-2025.

13. Acquisizione tratto di strada pedonale “Senia” nella frazione di Transacqua ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Liquidazione delle somme dovute ai proprietari tavolari delle porzioni interessate dalle opere, con trascrizione del titolo di proprietà a favore del Comune.

14. PNRR (M4C1I1.1) Asilo nido sovracomunale: nuova sede di Primiero San Martino di Castrozza finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU: approvazione in linea tecnica del progetto definitivo ex art. 21 dello Statuto comunale ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori in deroga urbanistica ai sensi e per gli effetti degli art. 97 e 98 della L.P. 04 agosto 2015, n.15 (opera d’interesse pubblico).

15. Deroga urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art.98 della L.P. 04 agosto 2015, n.15 per la ristrutturazione dell’edificio residenziale costituente la p.ed. 200 in C.C. Siror (deroga dalla categoria di intervento) – richiedente Sig. Campana Matteo, proprietario della particella nonché tecnico progettista dei lavori.

16. Permesso di costruire in deroga in base all’art.106 della L.P.15/2015 – demolizione e ricostruzione di parte delle murature perimetrali e di solaio della terrazza a piano primo dell’edificio censito nel P.R.G.I.S., localizzato in p.ed.468 in C.C. Tonadico I, Via Roma n. 5.

17. Revoca delibera n. 38 del 14.07.2022 avente ad oggetto: “Adozione preliminare variante non sostanziale al Piano regolatore generale comunale (PRG), ai sensi dell’art. 39 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., relativa all’adeguamento cartografico al Piano generale dei centri storici (PGIS) in CC. Fiera di Primiero” e approvazione correzione errori materiali del Piano Regolatore Generale dell’ex Comune di Fiera di Primiero art. 44 co 3 LP

15/2015.

18. Sdemanializzazione di mq. 46 derivanti dalla p.f. 2942/1 – strada – in C.C. Transacqua e aggregazione degli stessi alla p.ed. 178 in P.T. 436 II C.C. Transacqua per regolarizzazione catastale ex art. 4 bis della L.P. 27/2010 e ss.mm.

19. Servizio Antincendi. Approvazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2022 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Primiero.

20. Servizio Antincendi. Approvazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2022 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di San Martino di Castrozza.

21. Esame ed approvazione variazioni di bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Primiero Esercizio Finanziario 2023.

22. Esame ed approvazione variazioni di bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di San Martino di Castrozza Esercizio Finanziario 2023.