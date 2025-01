Consiglieri regionali Trentino Alto Adige, scatta l’adeguamento delle indennità: critici i sindacati

Posted on

Misure dal 6 marzo al 6 aprile per scuola, spostamenti, barbieri, cinema: cosa si può fare, cosa non si può fare. Modulo di autodichiarazione per gli spostamenti. NordEst (Adnkronos) – Il nuovo Dpcm del premier Mario Draghi in vigore da oggi 6 marzo con misure, regole, divieti e restrizioni fino al 6 aprile -Pasqua e […]