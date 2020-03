Consigliere regionale Friuli positivo al coronavirus: sede chiusa. Rinviati lavori Consiglio regionale Trentino

Il palazzo dell’assemblea legislativa in via Oberdan a Trieste. Rinvio in Trentino. Primi casi anche in Val d’Aosta

NordEst (Adnkronos) – L’ufficio stampa del Consiglio del Friuli Venezia Giulia ha informato che la sede dell’assemblea legislativa, che ha sede a Trieste, rimarrà chiusa almeno fino a domenica 8 marzo.

Il provvedimento, spiega la nota, è stato adottato per permettere la sanificazione dell’Aula e di tutti gli spazi recentemente utilizzati da un consigliere regionale che, dopo avere partecipato alla seduta plenaria del 3 marzo, è risultato positivo al test Coronavirus. L’agenzia avverte che per precauzione è in corso una capillare verifica di tutti gli spostamenti e delle persone frequentate dal consigliere regionale negli ultimi giorni.

Il rinvio in Trentino Alto Adige

Il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige costretto a sospendere i lavori a causa del virus Covid-19: la seduta di marzo, programmata per il giorno 11, è stata annullata. Preso atto dell’ordinanza emessa in data 28 febbraio dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, il presidente Paccher ha dovuto bloccare i lavori previsti per la prossima settimana: “L’aula consiliare – spiega il presidente – non ha lo spazio sufficiente per permettere il rispetto della distanza di sicurezza. Si tratta purtroppo di un provvedimento necessario, imposto dalla particolare situazione di emergenza. In questa delicata fase occorre adottare tutte le misure precauzionali per contenere la diffusione del virus, per tutelare la salute dei dipendenti e dei Consiglieri. Tuttavia il lavoro del Consiglio non si ferma e i nostri uffici si stanno adoperando per portare avanti tutti gli impegni presi. Abbiamo provveduto a verificare che vi siano le condizioni favorevoli per la salute e manteniamo alta l’attenzione per garantire a tutti la massima serenità. La politica ha il dovere di mettere in campo ogni strategia per permettere alla nostra terra di superare rapidamente e nel migliore dei modi questo momento difficile, e occorre che vi sia una corretta informazione”.

