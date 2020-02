Confindustria Triveneto cala gli assi con candidati alla Presidenza

Posted on

Scontro tra pullman e camion in Baviera, morte 18 persone. Il pullman è andato a fuoco, uccidendo alcuni passeggeri a bordo Germania – In uno scontro fra un pullman e un camion, in Baviera, 18 persone sono morte e 30 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L’incidente è avvenuto sulla A9 stamani, nei pressi di […]