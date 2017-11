Concorso provinciale “Cantonieri” in Trentino, grande interesse per il corso di formazione: ancora posti liberi

Connect on Linked in

Sono gia’ 663 iscritti ai corsi di formazione organizzati da Fenalt nei giorni 20 e 27 novembre, dalle 20 alle 24 presso la sala Centro-congressi Interbrennero in via Innsbruck, 15 a Trento. C’è ancora possibilità di iscriversi

Trento – Da tempo il sindacato autonomo Fenalt ha chiesto che la Provincia proceda ad assunzioni per sostituire i numerosi pensionamenti avvenuti in questi ultimi anni. Ora, finalmente, la Provincia ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato di personale della figura di operaio qualificato stradale.

Ci sarà una preselezione, una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli. La Fenalt, come ha già fatto nei concorsi precedenti, ha organizzato un corso di preparazione per i partecipanti che si svolgerà nelle giornate di lunedì 20 e 27 novembre 2017 dalle ore 20,00 alle ore 24,00. Le lezioni si terranno presso la sala conferenze-Centro Congressi Interbrennero in via Innsbruck, 15 a Trento. Gli iscritti sono già 663, ma c’è ancora posto.

Chi fosse interessato al corso di formazione e non si fosse ancora iscritto lo può fare presentandosi direttamente nella sede indicata all’inizio delle lezioni. Ai partecipanti al corso verrà rilasciato il materiale di studio utile per la preparazione alle prove previste dal concorso.

La preselezione verrà pubblicata all’Albo della Provincia autonoma di Trento il 21 novembre 2017 e comunque 20 giorni prima dell’effettuazione della stessa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fenalt al tel. 0461/402141