Concessioni idrolettriche in Trentino, il ddl dell’assessore Tonina scontenta tutti: raffica di ordini del giorno dall’opposizione, polemiche nelle valli

Un posto vuoto nelle chiese del Trentino e una preghiera in ogni Messa, domenica prossima, per Deborah e tutte le donne vittime di violenza. La Chiesa di Trento, alla luce dell’ultimo dramma familiare, rilancia in tutte le parrocchie l’iniziativa già proposta esattamente un anno fa, poi congelata a causa della pandemia che aveva portato alla […]