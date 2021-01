Concessioni idroelettriche, strada in salita per il rinnovo in Trentino: Governo impugna legge (RICORSO)

Il Governo ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro la legge provinciale 9 del 2020 della Provincia autonoma di Trento sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in quanto considerata incostituzionale

Trento – La Gazzetta ufficiale di ieri (edizione numero 3 del 20 gennaio 2021) ha pubblicato il ricorso promosso dal governo contro la legge provinciale 9 del 4 ottobre 2020, la cosiddetta “legge Tonina” sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in quanto considerata incostituzionale.

La normativa trentina impugnata da Roma, nel modificare la legge provinciale 4 del 1998 in particolare per quanto riguarda le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni, secondo il governo “avrebbe ecceduto rispetto alle competenze riconosciute alla Provincia dallo statuto speciale di autonomia” e violato l’art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto del diritto europeo, e in particolare il principio della libertà di concorrenza «per» il mercato”.​

Il testo integrale del ricorso

RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 24 dicembre 2020

Ricorso per questione di legittimita’ costituzionale depositato in cancelleria il 24 dicembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia – Norme della Provincia autonoma di Trento – Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Modificazioni della legge provinciale n. 4 del 1998 – Procedimento per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – Bando di gara – Contenuti – Previsione che entro 180 giorni dall’aggiudicazione il concessionario si doti di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara. Energia – Norme della Provincia autonoma di Trento – Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Modificazioni della legge provinciale n. 4 del 1998 – Procedimento per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – Disciplina della valutazione delle offerte – Provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico. Energia – Norme della Provincia autonoma di Trento – Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Modificazioni della legge provinciale n. 4 del 1998 – Procedimento per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – Operatori economici e requisiti di partecipazione – Previsione che i documenti di gara possono prevedere che l’operatore economico sia in possesso di uno o piu’ specificati requisiti opzionali, se pertinenti con l’oggetto della concessione. – Legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9 (“Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull’energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull’agricoltura 2003”), artt. 8, commi 9 e 14, 10 e 16, comma 3 (recte: 16, nella parte in cui introduce l’art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4). (21C00001) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.3 del 20-1-2021)