Concessioni idroelettriche, la Consulta dà ragione ai comuni: per ora niente gara

Importante decisione della Consulta in un settore strategico per il NordEst

NordEst – Respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale del Friuli Venezia Giulia che prevedeva di prorogare le concessioni idroelettriche per le piccole e medie derivazioni.

La sentenza precisa che nel quadro normativo nazionale attuale la direttiva Europea sulla libera concorrenza non trova un’applicazione per le piccole concessioni ma soltanto per le grandi. Una decisione che va nella direzione di quanto recentemente chiesto dal consiglio delle autonomie locali in Trentino, con i comuni che avevano chiesto alla provincia, di prorogare al 2029 la durata delle piccole e medie concessioni in essere o scadute.