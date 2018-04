Concerto di San Giorgio a Mezzano con il Coro Polifonico San Biagio di Montorso Vicentino: domenica 22 aprile alle 17.30

Connect on Linked in

Vincitore del 34° Concorso Polifonico Nazionale ad Arezzo nel 2017, il coro è diretto dal Maestro Francesco Grigolo

Mezzano (Trento) – Si terrà domenica 22 aprile alle 17.30 nella chiesa di Mezzano il Concerto di San Giorgio con il Coro San Biagio di Montorso Vicentino. Il Coro polifonico è nato nel 1984 come coro misto ed è attualmente composto da circa 40 elementi provenienti dal territorio vicentino, padovano e veronese. Dal 2006 il coro è diretto da Francesco Grigolo, spazia dalla polifonia classica alla polifonia moderna, sia sacra che profana includendo brani di polifonia antica, canto gregoriano e canto popolare, proponendo con cura programmi a tema.

Si dedica ai vari stili e periodi storico – musicali potendo contare su diverse formazioni (schola gregoriana, sezione maschile, sezione femminile, sezione giovanile) ma prediligendo, di norma, l’esibizione con la formazione corale al completo. Si avvale inoltre di validi gruppi strumentali giovanili (Vicenza Brass, Orchestra “Santa Libera”, Orchestra “Accademia del concerto”…) presentando repertori vocali-strumentali che spaziano dal rinascimento al contemporaneo.

E’ chiamato frequentemente come coro laboratorio nei più importanti corsi per direttori di coro come l’Accademia “Piergiorgio Righele” e il Corso residenziale di Mel (BL) con docenti come Manolo Da Rold, Fabrizio Barchi, Marco Berrini, Lorenzo Donati, Matteo Valbusa. Svolge un’intensa attività concertistica che lo ha visto protagonista nei più importanti festival internazionali della musica corale: “Le voci della città” nella Basilica di Sant’Ambrogio Milano (MI), Festival della città dei Gremi Sassari (SS), Festival “I suoni dell’anima” Massa (MS), Festival concertistico internazionale “Rapallo musica” (GE), Festival “VOCE” Boscochiesanuova (VR), Festival della musica attiva Piazzola sul Brenta (PD), Rassegna corale “Polifonie d’Avvento” Castelnuovo (TN), Rassegna di canto gregoriano “Il canto dell’anima” Schio (VI) Festival organistico “Città di Arzignano” (VI).

Numerosi riconoscimenti nazionali

Nel novembre 2017 al 34° Concorso polifonico nazionale “Guido d’Arezzo” il PRIMO PREMIO categoria 1 cori misti, il SECONDO PREMIO (primo non assegnato) categoria 3 ensemble vocali, premio speciale per la miglior esecuzione di un brano rinascimentale per il brano “Laudate Dominum di Giovanni Matteo Asola” e premio speciale per la miglior esecuzione di un brano contemporaneo “O salutaris hostia di Mario Lanaro”nella Basilica di San Francesco ad Arezzo.

Nell’ ottobre 2014 la “fascia d’eccellenza” categoria polifonia sacra nel 8° festival della coralità veneta alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia.

Nel febbraio 2010 il PRIMO PREMIO al Concorso nazionale corale “E. Martignon” a Caltana di Santa Maria di Sala (VE)

Nell’ottobre 2010 la “fascia di distinzione” categoria polifonia sacra nel 6° festival della coralità veneta a Vicenza.

Nel maggio 2012 la “fascia d’argento” sezione polifonia sacra programma storico al XXX Concorso nazionale corale “F. Gaffurio” Quartiano (LO).

Ha inciso per l’importante casa editrice Carrara di Bergamo brani di Mario Lanaro del suo metodo “Esperienze Corali”. Ogni anno a Montorso il coro organizza due importanti appuntamenti corali: il “Concerto in villa” e il “Concerto di San Biagio”, occasione per valorizzare la musica vocale sia sacra che profana ospitando cori di chiara fama nazionale ed internazionale.

I componenti

Soprani: Annalisa Brognara, Maria Crema, Maria Bertilla Dal Grande, Emanuela Mezzaro , Denise Nicolato, Chiara Pellizzari, Maria Graziella Pellizzaro, Serena Peroni, Rita Presotto, Sara Rivato, Stefania Selmo, Alessandra Galiani

Contralti: Sofia Baron, Sandra Ferraro, Maria Bertilla Furlani, Stefania Gaiola, Silva Modini, Rosalba Modini, Laura Portinari, Alice Rancan, Morgana Rossi, Sara Zonin, Paola Zanzarin, Chiara Xompero.

Tenori: Roberto Bezzolato, Sante Cailotto, Simone Castagna, Luca Cenzato, Enrico Codognotto, Gianfranco Dalla Chiara, Sergio Rosa, Pietro Rosa

Bassi: Domenico Cattazzo, Riccardo Cocco, Giuseppe Fongaro, Daniele Modini, Lorenzo Olivetto, Mario Oliviero, Michele Rosa, Eugenio Tramuzzi, Mattia Vallarsa, Giorgio Zarantonello, Mario Zerbato

Il direttore

Francesco Grigolo, Organista, direttore di coro e tenore vicentino. Nato nel 1981 si è diplomato brillantemente in Organo e Composizione Organistica sotto la guida del prof. Roberto

Antonello e con il massimo dei voti in Canto sotto la guida della prof.ssa Elisabetta Andreani presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, successivamente si è perfezionato in Organo nella classe del prof. Pier Damiano Peretti presso l’Universität fur Musik un Darstellende Kunst (università della musica) di Vienna.

Ha frequentato corsi di perfezionamento con docenti di fama internazionale sia per quanto riguarda la musica organistica (J. Raas, M.C. Alain, J. Essl, R. Antonello, P. Peretti, C. Mantoux) e per quanto riguarda la direzione corale (J. Busto, S. Kuret, M. Lanaro, L. Donati, P. Comparin, P. Crabb, N. Conci). Vincitore come “giovane e promettente organista per l’appassionato ed alto contributo dato nella valorizzazione delle composizioni del M° fr. Terenzio Zardini” nell’ottobre 2010 della borsa di studio “Premio Associazione musicale fr. Terenzio Zardini”. Svolge un' intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia come direttore delle sue formazioni corali, che come solista all'organo, ospite di prestigiosi festival organistici o come accompagnatore di importanti complessi corali e strumentali.

Fin dagli inizi dei suoi studi musicali ha conciliato lo studio dell'organo con il canto e la direzione corale, da settembre 2006 è direttore artistico del coro misto “Coro Polifonico San Biagio” di Montorso Vicentino (VI), da novembre 2010 del coro maschile “Gruppo corale di Bolzano Vicentino” e da novembre 2015 del coro maschile “El Vajo” di Chiampo (VI) con i quali ha effettuato numerose produzioni musicali e ottenuto lusinghieri risultati a concorsi nazionali ed internazionali.