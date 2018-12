Concerto di Natale a Primiero con il Coro Nowodworski di Cracovia e Arca in Voice di Santa Giustina: giovedì 13 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di Transacqua

Primiero (Trento) – Nuovo appuntamento imperdibile con il Primiero Dolomiti Festival che anche nel 2018 torna ad ospitare una realtà internazionale, il Coro Liceo Nowodworski di Cracovia diretto da Ryszard Zrobek, composto da 45 giovani coristi.

L’appuntamento si terrà giovedì 13 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di Transacqua, con la partecipazione anche del Coro Arca in Voice di Santa Giustina (Belluno) diretto da Radmilla Visentin.

Il “Coro Liceo Nowodworski di Cracovia” è nato nel 1986 ed esercita presso la più antica scuola pubblica in Polonia fondata nel 1588. Sono attualmente un centinaio di coristi e danno più di 30 concerti all’anno in tutta Europa, in Giappone, negli Stati Uniti d’America. Il repertorio comprende musica di varie epoche e diversi stili musicali: canzoni sacre, canzoni patriottiche, canzoni popolari, gospel e musica popolare. Per l’occasione il coro presenterà un repertorio incentrato su melodie natalizie, con opere sacre, sia di compositori polacchi, sia stranieri, dal rinascimento ai giorni nostri, ma anche arrangiamenti delle canzoni popolari degli autori locali. Il Coro ha partecipato a diversi concorsi internazionali ottenendo sempre ottimi piazzamenti. Dal 1992 il Direttore stabile è Ryszard Zròbek.

La presenza del Coro in Italia è frutto di un gemellaggio con il Coro femminile Arca in Voice di Santa Giustina (Belluno).

Il Coro “Arca in Voice” è nato per volontà del maestro Enrico Dalla Cort di dar vita ad un insieme vocale che affrontasse un repertorio vario ed aperto alla collaborazione con appassionati e musicisti. Dopo un primo periodo del coro a voci miste, il gruppo si è trasformato in coro femminile e da due anni è diretto da Radmila Visentin, diplomata in pianoforte, clavicembalista e cantante di musica rinascimentale e barocca; nel 2017 ha ottenuto il diploma ai Corsi di Direzione corale promossi dall’Associazione Sviluppo delle Attività Corali del Veneto. Il repertorio del coro va dalla musica polifonica, classica, al genere jazz, spiritual e tradizionale, con una particolare attenzione alla musica contemporanea dove spiccano nomi di compositori come Rutter e Childs, capaci di sperimentare, ma al tempo stesso di mantenere il legame con la musica classica e di tradizione.