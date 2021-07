Comunità di Primiero, dal 6 luglio 2021 Comuni ‘Covid free’. Primierotti vaccinati anche a Feltre

La buona notizia arriva dall’ultimo bollettino dei Comuni di Primiero Vanoi e Mis, con zero casi. Diversi primierotti segnalano intanto di essere stati vaccinati anche nel Bellunese. Resta urgente da risolvere il problema di comunicazione tra Belluno e Trento, in termini di consultazione in rete delle cartelle cliniche e dei dati dei pazienti, anche per i medici di base

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Dopo diversi mesi non facili per l’intero territorio della Comunità di Primiero, finalmente l’estate è tornata covid free. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale dei Comuni di Primiero, Sagron Mis, Imèr, Mezzano e Canal San Bovo, non si registrano più persone positive al virus covd-19.

Primierotti vaccinati anche a Feltre

Dopo la diffusione nelle scorse settimane dei dati sulle vaccinazioni in Trentino, sono diversi i primierotti – soprattutto over 60 – che ci hanno segnalato di aver ricevuto il vaccino nei vicini ospedali di Feltre o Belluno, evidenziando problemi con la successiva certificazione per la Provincia di Trento. Ad alcuni di loro, è arrivata anche la lettera di sollecito alla vaccinazione dall’azienda sanitaria trentina, pur avendo già ricevuto la dose pfizer, pochi giorni prima presso l’ospedale di Feltre.

Un problema di comunicazione di dati tra le due realtà sanitarie, che si ripropone ancora una volta, come era già accaduto anche per i tamponi e i casi positivi fuori valle. Proprio in questi giorni, la nostra redazione ha richiesto alll’Ulss1 Dolomiti i numeri dei vaccinati trentini nel Bellunese per poter così completare il quadro dei vaccinati, che a questo punto potrebbe scostarsi notevolmente rispetto a quanto già comunicato dall’Azienda sanitaria trentina, dando Primiero tra le zone “rosse” o con meno vaccini” (tabella in basso).

L’ultimo bollettino covid comunale