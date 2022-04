Comunità di Primiero: ‘Progetto sostegno occupazionale 2022’, domande entro venerdì 15 aprile

Posted on

Colpa del vortice polare, porta il gelo all’estremo Nord NordEst – Sbocciano le rose in Gran Bretagna e fioriscono i mandorli in Spagna, mentre bufere di neve imperversano sulla Grecia e l’Arabia Saudita: il pazzo inverno 2020 sembra voler capovolgere ogni regola e non è da meno in Italia, dalla quale sembra ancora lontano. […]