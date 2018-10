Comunità di Primiero, Bando Assegni studio e facilitazioni di viaggio: domande dal 5 al 23 novembre

Connect on Linked in

La Comunità ha stabilito l’erogazione di assegni di studio per gli studenti frequentanti Scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute

Primiero (Trento) – Sono state inoltre confermate le facilitazioni di viaggio per gli studenti costretti ad organizzare autonomamente i trasporti da e per la scuola, in assenza di servizio pubblico. Tale contributo, che prevede un rimborso forfettario a chilometro, viene erogato anche a chi non abbia effettuato la dichiarazione ICEF.

I requisiti

residenza in provincia di Trento; B. età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico 2018/2019; C. essere iscritto per la prima volta alla classe prima o aver conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico 2017/2018; D. appartenere ad un nucleo familiare il cui indicatore della condizione economica ICEF sia inferiore o uguale a 0,3529. E. non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità da altre leggi provinciali.

Le domande di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Affari generali (Sig.ra Elisa Faoro) dal 5 al 23 Novembre 2018. Non saranno accolte domande presentate oltre tale termine. Data la complessità della materia, si raccomanda di prendere appuntamento direttamente con l’Ufficio Affari Generali (tel. 0439 /64641) nel periodo suddetto.

In breve

Vanoi, lavori per la posa in opera delle barriere sul ponte Vanoi – Si tratta di opere di posa delle barriere del ponte Vanoi, sulla strada provinciale del Brocon, nel comune di Canal S.Bovo. Un intervento necessario per rafforzare la protezione dallo svio dei veicoli in transito sulla carreggiata. Il ponte sul torrente Vanoi fu realizzato nel 1967 a seguito dell’alluvione dell’anno precedente che aveva distrutto i collegamenti tra il centro abitato del capoluogo e le sue frazioni. L’intervento prevede l’installazione di barriere stradali sia sul lato di valle che su quello di monte con adeguato plinto di ancoraggio collegato alla sottostante struttura del ponte, con la demolizione puntuale e parziale dell’attuale camminamento. Mentre il parapetto del marciapiede non verrà modificato. E’ inoltre in fase conclusiva la progettazione del marciapiede che collegherà il ponte sul Lozen con il Polo Scolastico di Canal San Bovo. Nell’autunno-inverno si procederà quindi con l’appalto anche di questa parte di opera che sarà realizzata a parte dalla primavera 2019. La cantierizzazione per la realizzazione delle barriere stradali comporterà necessariamente l’istituzione di traffico veicolare a senso unico alternato, in modo da permettere l’occupazione di una corsia di marcia. I lavori dovrebbero concludersi in 75 giorni.

A Primiero corso per addetti agli impianti di risalita – e durerà complessivamente 116 ore. Porterà al rilascio del patentino a seguito di un esame realizzato a cura del Servizio Impianti a Fune della PAT. Le lezioni termineranno il prossimo 19 novembre in modo da consentire ai partecipanti di essere operativi per l’inizio della stagione invernale 2018/2019. Il percorso 2018, seguito da 13 iscritti, ha preso il via a Primiero lunedì 15 ottobre e durerà complessivamente 116 ore. Porterà al rilascio del patentino a seguito di un esame realizzato a cura del Servizio Impianti a Fune della PAT. Le lezioni termineranno il prossimo 19 novembre in modo da consentire ai partecipanti di essere operativi per l’inizio della stagione invernale 2018/2019.

I ‘Bisonti’ storici sfidano lo Schenèr – Numerosi camion d’epoca hanno sfilato nei giorni scorsi a Primiero in occasione del primo raduno di mezzi storici Fiat, Lancia, OM, Scania, Volvo utilizzati nel passato anche in valle. La prima edizione del raduno è stata dedicata a Cesare Bettega, autista storico di Primiero. Eccole immagini girate da Stefano big Taufer.