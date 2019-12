Comunità di Primiero, via libera a Bilancio e Piano Sociale: gli Auguri del Presidente e del Consiglio

Ultima seduta del 2019 per il Consiglio dell’Ente. Ufficializzato anche l’inizio lavori della nuova scuola in località “Vallombrosa” da giugno 2021. Verso lo sblocco i lavori per il nuovo tunnel sullo Schenèr

Primiero (Trento) – E’ tempo di bilanci per la Comunità di Primiero, giunta ormai a fine legislatura. Nei giorni scorsi si è tenuto l’ultimo Consiglio del 2019. I lavori si sono aperti con le consuete comunicazioni del presidente dell’Ente, Roberto Pradel, che ha riferito in merito al progetto del tunnel sullo Schenèr. In seguito a vari incontri a Venezia e Trento, entro gennaio dovrebbe essere firmata la convenzione tra Veneto e Trentino, che sbloccherà definitivamente l’opera.

San Martino Rolle

Entro gennaio dovrebbe arrivare anche il via libera definitivo dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per il progetto San Martino Rolle, dopo le ultime richieste di chiarimento in particolare sulla pista di rientro malga Fosse – San Martino di Castrozza.

Convenzione sanitaria con Feltre

Il presidente Pradel si è soffermato poi sulla convenzione sanitaria relativa all’ospedale di Feltre, evidenziando il fatto che – nonostante i recenti incontri con Provincia e Azienda sanitaria – non vi sono ancora notizie sul rinnovo, anche se l’accordo viene dato per scontato, dopo lo slittamento al 2018. Anche all’ospedale di Feltre, così come in altre località del Trentino, si evidenziano notevoli difficoltà nel reperire figure sanitarie specialistiche, con problematiche legate ai servizi ambulatoriali.

Nuova scuola, lavori dal 2021

Infine, il presidente ha dato notizia al Consiglio di un incontro con il dirigente scolastico e i referenti delle Scuole medie. L’iter per la realizzazione della nuova scuola in località Vallombrosa, è giunto ormai al termine. I lavori dovrebbero iniziare a giugno 2021 per concludersi entro giugno 2022. Secondo le ultime verifiche, i ragazzi saranno temporaneamente ospitati nei plessi scolastici di Mezzano e Transacqua.

Durante la seduta, il Consiglio ha quindi approvato il documento unico di programmazione (DUP) definitivo, il bilancio di previsione 2020-2022 e il Piano Sociale.

Gli Auguri dal presidente e dal Consiglio

Spazio Argento, la sperimentazione

Il Piano Sociale è stato presentato durante la seduta del Consiglio, dalla Responsabile del Settore Sociale, Michela Tomas, la quale si è soffermata in particolare sull’importante sperimentazione del nuovo Spazio Argento – che vedrà anche nuove assunzioni a breve -, creando nuove sinergie tra le Apsp di zona. “La sfida del futuro – ha evidenziato Michela Tomas – è quella di imparare a ‘fare insieme’ in sinergia tra pubblico e privato. Per questo sono stati concretizzati alcuni progetti per ogni ambito. Siamo però ancora in attesa dei dettagli operativi da parte della Provincia. Nel 2020 – ha concluso Tomas – si lavorerà inoltre per creare un nuovo spazio dedicato ai giovani, finalizzato all’aggregazione e alla prevenzione di situazioni di disagio”.