Comunità di Primiero, ripartono servizi e riapre la Piscina da lunedì 25 maggio

La Comunità di Primiero, ha attivato la fase 2 rimodulando il più possibile i servizi, per un rientro graduale alla normalità, nel rispetto delle prescrizioni per contrastare la diffusione del contagio

Primiero (Trento) – Riportiamo di seguito nel dettaglio attività e servizi rimodulati.

Le attività

– Riapre la Piscina della Comunità di Primiero da lunedì 25 maggio. Per il momento i servizi attivi sono nuoto libero e palestra RealVT. L’entrata in piscina è soggetta regole precise. L’invito è a collaborare con la gestione nelle fasi di riapertura che richiedono alcuni giorni di preparazione. Orari: lunedì – venerdì 10 – 21 / sabato 15 – 19 / domenica chiuso). Per ulteriori informazioni telefonare allo 0439/62885 (in basso alcune regole da seguire per l’ingresso in vasca). Le nuove regole in Piscina con l’invito a tutti a collaborare (pdf)

– Commissione per la tutela del paesaggio sono riprese. I tecnici possono consegnare o ritirare le pratiche solo previo appuntamento telefonico.

– A breve saranno date indicazioni precise sulle modalità di utilizzo delle palestre.

I servizi

Sono stati riattivati inolte i seguenti servizi:

– Mediazione familiare

– Servizi diurni per persone con disabilità ( Anffas e Laboratorio Sociale)

– Servizi diurni per minori ( Centro diurno ed interventi individualizzati)

Si cercherà a breve di riattivare l’attività diurna per persone anziane preso i centri servizi

Le attività inerenti le Politiche familiari/giovanili sono state riattivate. Per informazioni e contatti è possibile chiamare la referente Roberta La Macchia 346 – 6120448

Uffici della Comunità

L’accesso agli uffici della Comunità avviene solo su appuntamento. Le richieste vanno concordate con i rispettivi addetti. L’accesso è consentito con utilizzo di mascherina, e all’utenza esterna viene rilevata la temperatura corporea. Incontri o riunioni vengono gestiti da remoto, al momento non in presenza

SETTORE AFFARI GENERALI 0439/64641

SETTORE TECNICO 0439/64641

SETTORE SOCIALE 0439/64643