Comunità di Primiero, cessione di un automezzo usato Fiat punto: ultimi giorni per le offerte

➢ Mediante servizio postale, con esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la busta non giunga a destinazione in tempo utile.

➢ Mediante consegna diretta presso il Settore finanziario (1° piano sede Comunità) in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 – il venerdì dalle 8.30 alle 12.00). ➢ L’aggiudicazione avverrà all’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione, in aumento sul prezzo a base d’asta. In caso di parità di offerta si procederà per sorteggio.