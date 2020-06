Comunità di Primiero, 300.000 euro per opere sovracomuali: ecco quali sono

In queste settimane anche i Consigli comunali si dovranno esprimere sulle opere concordate

Primiero (Trento) – Via libera nelle scorse settimane dal Consiglio della Comunità di Primiero alla prima variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 che prevede la destinazione di 300 mila euro di avanzo d’amministrazione libero a finanziamento di alcune opere a livello sovracomunale, nell’ottica di proseguimento del percorso avviato con il Fondo Strategico Territoriale e i fondi BIM legislatura 2016-2020.

Nel ruolo di Ente sovracomunale che la contraddistingue, la Comunità intende essere parte attiva sul territorio impegnandosi – d’intesa con i Comuni – a cofinanziare le seguenti opere, che in queste settimane saranno approvate anche dai Consigli comunali:

– Manutenzione straordinaria relativa ai lavori di rivestimento tribune campo sportivo di Mezzano per euro 120.000,00

– Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza “stoli” monte Totota in cc. di Canal San Bovo per euro 110.000,00

– Interventi di “valorizzazione aree naturalistiche di Caltena, San Giovanni, Val Noana e Vederne – Potenziamento e messa in sicurezza rete sentieristica” per euro 30.000,00

– Intervento di “riqualificazione infrastrutture turistiche zona Bedolè in cc. di Siror e Transacqua” per euro 20.000,00

– Intervento di “valorizzazione ecomuseale Alta Valle del Mis – riqualificazione sentieristica ciclopedonale tematica con punti di osservazione panoramici e bike point” per euro 20.000,00