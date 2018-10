Comunità del Vanoi in festa per salutare il dottor Giuliano Bonet. Dal 6 novembre operativo l’ambulatorio del dottor Ardenghi a Canal San Bovo

Connect on Linked in

Come anticipato nei giorni scorsi, da fine ottobre il dottor Giuliano Bonet terminerà l’incarico di medico di medicina generale nel Vanoi. Dal 6 novembre sarà attivo l’ambulatorio con il dottor Claudio Ardenghi (in via definitiva) per tre volte la settimana a Canal San Bovo. In pochi mesi, arriverà anche il sostituto del dottor Bonet, che integrerà la presenza del collega Ardenghi in Valle. Ecco come scegliere il medico curante

Valle del Vanoi (Trento) – La Valle del Vanoi si prepara a festeggiare il dottor Giuliano Bonet che dal primo novembre sarà a riposo. Una lunga e stimata carriera, tanti amici, ma soprattutto sempre disponibile in ogni momento, per l’intera collettività. Già da martedì 6 novembre, a Canal San Bovo il servizio sarà coperto dal dottor Claudio Ardenghi (già attivo da tempo ad Imèr e Mezzano) e tra qualche mese si aggiungerà anche un secondo collega.

Sportello all’Apsp Vanoi per scelta medico

L’Azienda sanitaria trentina informa che presso l’Apsp (Casa di riposo del Vanoi) sarà istituito uno sportello per la scelta del medico curante (in sostituzione di Bonet) nelle seguenti giornate: 29 – 31 ottobre, 5 -7 – 9 – 12 novembre dalle 14 alle 16. Bisognerà recarsi dall’incaricato dell’Apss, con documento di identità valido e tessera sanitaria. In alternativa è possibile recarsi presso il Distretto sanitario di Tonadico.

I medici disponibili

L’ambulatorio del dr. Ardenghi

Canal San Bovo (ambulatorio) martedì 8.30-11.30 / mercoledì 14 – 16 / venerdì 8.30 – 11.30 (dal 6 novembre)

Mezzano (ambulatorio) lunedì 14-15.30 / martedì 16-18 / giovedì 14-15.30

Imèr (ambulatorio) lunedì 8.30-12 / mercoledì 8.30 – 12 / giovedì 8.30-12 / venerdì 17 – 19

La festa nel Vanoi

Sabato 27 ottobre alle 11.30, la Comunità del Vanoi festeggia il dottor Giuliano Bonet in Municipio, nella Sala Consigliare, dove non mancheranno le sorprese da parte dell’intera vallata, con un originale ricordo da parte dei suoi assistiti che in questi giorni si sono organizzati per ringraziarlo e festeggiarlo nel migliore dei modi. Seguirà il pranzo, nell’area feste, a cura del Gruppo animatori di Canal San Bovo.