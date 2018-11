Comuni trentini, a Tione sciolto il Consiglio comunale, Simoni Commissario a Levico. Consulta boccia nome solo ladino Sèn Jan

Connect on Linked in

Stabilito principio di bilinguismo anche in Alto Adige

Trento – Il Comune della Val di Fassa Sèn Jan, nato lo scorso autunno dalla fusione di quelli di Pozzo e Vigo di Fassa, dovrà chiamarsi San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, ovvero con la denominazione italiana e non solo quella ladina. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale in riferimento a un ricorso del governo Gentiloni.

Plaude alla sentenza il consigliere regionale di Alto Adige nel cuore, Alessandro Urzì, che l’anno scorso aveva contestato in aula la delibera con un intervenuto fiume di 9 ore. “La Consulta – afferma Urzì – fissa un principio che varrà a livello regionale che è quello che del bilinguismo, per cui la lingua della minoranza si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce”. “Con questa sentenza si è evitato un precedente anche per l’Alto Adige, stabilendo che il principio bilinguismo è inviolabile”.

Tione, sciolto il consiglio comunale

La Giunta provinciale ha approvato una delibera con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Tione. Il provvedimento si è reso necessario in conseguenza delle dimissioni del sindaco, Mattia Gottardi, candidato alle recenti elezioni provinciali ed eletto consigliere. Come previsto dalla normativa regionale, il consiglio e la giunta rimangano comunque in carica fino alle elezione comunali. Le funzioni del sindaco vengono svolte dal vicesindaco, fino all’insediamento della nuova amministrazione.

A Levico arriva Simoni

Nominato anche il commissario per il Comune di Levico Terme, a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, nella persona dell’ex consigliere provinciale e segretario comunale di Primiero, Marino Simoni.

Nicoletti confermato direttore PAT

Paolo Nicoletti è stato confermato direttore generale della Provincia autonoma di Trento. La Giunta provinciale ha adottato il provvedimento di nomina su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

Paolo Nicoletti ricopriva l’incarico di direttore generale dal novembre del 2013, in precedenza era stato dirigente generale del Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione. Il percorso professionale di Paolo Nicoletti – nato nel 1959 – parte in Provincia nel 1985 presso il Servizio organizzazione, poi al Servizio Entrate (dopo una parentesi di circa due anni presso il Mediocredito Trentino Alto Adige), quindi al Servizio commercio in qualità di dirigente. Nel 1999 acquisisce l’incarico di dirigente generale presso il Dipartimento turismo e commercio, nel 2012 ampliato alla competenza dell’agricoltura. Vanta significative esperienze anche all’interno di enti strumentali della Provincia, quali quello in Trentino Sviluppo dove la sua specifica competenza era quella di favorire e valorizzare l’integrazione tra le attività produttive e il turismo.