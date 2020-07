Comuni di Primiero Vanoi Mis: è tempo di bilanci in attesa del voto in autunno

la Cassa Rurale Dolomiti. L’occasione è stata l’assemblea convocata per approvare il bilancio 2019, un’assemblea “non fisica” per le disposizioni anti Covid19, ma che ha visto 1.300 soci esprimere, attraverso il rappresentante designato, il loro voto sia sui vari punti all’ordine del giorno. Tutti i punti sono stati approvati con netta prevalenza di voti favorevoli, sia per la parte straordinaria che prevedeva la variazione di denominazione sia per la parte ordinaria. In tal senso, su tutti, il bilancio: il risultato d’esercizio del 2019, con un utile netto di 8,5 milioni. Rinnovato anche il CdA: per la Circoscrizione territoriale Fassa sono stati eletti Carlo Vadagnini, Osvaldo Debertol, Norbert Bernard, Paolo Vadagnini; in quella del Primiero e Vanoi sono stati eletti Maurizio Bonelli e Graziano Molon. Il Cda, poi riunitosi, ha riconfermato alla carica di presidente Carlo Vadagnini, di Moena; vicepresidenti sono Maurizio Bonelli e Piergiorgio Serafini, mentre Osvaldo Debertol, di Canazei, è alla presidenza del Comitato Esecutivo, Alessandro Scopel il suo vice. Riconfermata anche la composizione del Collegio Sindacale, con presidente Nicola Zanoner e Monica Pistoia e Sonia Zuliani membri effettivi. Nell’occasione il presidente Vadagnini ha voluto ringraziare e salutare il direttore generale uscente, Luciano Braito, sostituito da Ruggero Lucin.