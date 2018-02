Comuni di confine, avviato formalmente l’iter per il “Potenziamento della viabilità sullo Schenèr” tra Bellunese e Trentino

Connect on Linked in

Via libera al primo atto formale dal Bellunese per l’avvio dell’iter amministrativo che porterà alla messa in sicurezza della strada dello Schenèr con la realizzazione di un tunnel

Feltrino/Primiero – Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, proprio in questi giorni l’Unione Montana feltrina ha trasmesso ufficialmente agli Enti coinvolti (Regione Veneto, Provincia di Trento, provincia di Belluno e Veneto Strade, Comuni e Comunità di Primiero) la documentazione per l’avvio ufficiale dell’iter amministrativo, finalizzato al potenziamento del tratto di strada dello Schenèr, che interessa Trentino e Bellunese. Un’opera attesa da anni per concludere gli interventi sulla viabilità, previsti nel protocollo d’Intesa tra Trentino e Bellunese.

Di fatto, si tratta del primo passaggio formale, necessario per l’avvio dell’iter amministrativo che porterà – in sinergia fra i vari Enti coinvolti – alla realizzazione del tunnel sulla strada statale dello Schenèr (località ‘Cava Pasa’).

Il presidente dell’Unione montana Feltrina, Federico dalla Torre, ha trasmesso agli Enti trentini e veneti, la scheda di rilevazione del progetto strategico di “potenziamento della viabilità del Feltrino”, dando così avvio al procedimento.

Nei mesi scorsi, Dalla Torre era stato chiaro: “La messa in sicurezza del pericoloso tratto di strada dello Schener, fra Ponte Serra e Ponte Oltra, cofinanziato da Provincia di Trento, Regione Veneto e dai comuni di confine, è una priorità assoluta. Mi aspetto che entro pochi mesi si vada alla gara d’appalto”. La nuova galleria con imbocco (per chi arriva da Fonzaso) all’altezza della cava della ditta Pasa, uscirà in prossimità del rivo d’acqua che si incontra poco prima del ponte d’Oltra.

In breve

Padrin (Provincia Belluno): “L’ingresso di Anas in Veneto Strade? Un momento atteso” – La Provincia cederà parte delle sue quote e questo libererà spazio in bilancio per altre operazioni (Il servizio di TeleBelluno)