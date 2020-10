Comune Trento: Ianeselli, aula chiamata a immaginare città. Paolo Piccoli eletto presidente del Consiglio comunale

Posted on

Domande fino a 31 dicembre e abbassato a 75.000 costo minimo Trento – Novità in Trentino per i criteri per la concessione del contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione e l’attivazione della previdenza integrativa. Le principali sono l’accettazione fino al 31 dicembre 2018 delle domande di contributo relative ad acquisti di immobili effettuati […]