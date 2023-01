Comune Primiero San Martino di Castrozza, contributi ad enti ed associazioni: domande entro il 24 febbraio

Aperti i termini per la presentazione delle domande

Primiero (Trento) – C’è tempo fino al prossimo 24 febbraio 2023 per gruppi ed associazione del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, per presentare domande di contributo, finalizzati alla realizzazione di eventi e iniziative locali. Il Comune raccomanda l’utilizzo esclusivo dei modelli previsti, pena l’esclusione della domanda. Le richieste verranno valutate a seconda dell’andamento dell’emergenza sanitaria attualmente in corso:

Scade invece il 31 gennaio 2023 il termine per la richiesta dei contributi per i grandi eventi nella Comunità di Primiero.

In breve

Parcheggi rosa a Primiero: ecco come richiedere il pass. Il Comune di Primiero San Martino ha istituito spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Per ottenerlo è necessario fare richiesta in municipio compilando l'apposito modulo.

Bando di Concorso – Assistente Tecnico: domande entro il 10 febbraio 2023. La domanda di ammissione al concorso, in carta libera, da redigersi preferibilmente sull’apposito modulo (reperibile anche sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente), dovrà essere presentata presso il Servizio Segreteria del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – Via Fiume, 10 – 38054 Fiera di Primiero entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 10 febbraio 2023.