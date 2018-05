Comune di Feltre, Gianluigi Rossetti nuovo Segretario generale, l’addetto stampa sarà invece Nicola Maccagnan

Connect on Linked in

La comunicazione ufficiale da parte del sindaco di Feltre, Paolo Perenzin

Feltre (Belluno) – In seguito ai colloqui svolti nelle scorse settimane, informa in una nota il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin: “Ho individuato la figura del nuovo Segretario generale del Comune di Feltre nella persona del dott. Gianluigi Rossetti, attuale Segretario del Comune di Porto Tolle, di cui ho apprezzato la preparazione e la motivazione. Ho già provveduto alla firma del Decreto di nomina, e abbiamo concordato la data della presa in servizio per il giorno 16 maggio. Nello stesso giorno il dott. Rossetti verrà presentato ai Dipendenti comunali, in un incontro nel quale sarà presente anche la dott.ssa De Carli, il cui periodo di reggenza termina nella stessa data, e che ringrazio nuovamente per il lungo e professionale servizio prestato presso il Comune di Feltre. Nel tardo pomeriggio il nuovo Segretario verrà presentato a tutti i Consiglieri comunali”.

Il Comune ha nominato inoltre l’addetto stampa nella persona di Nicola Maccagnan, giornalista bellunese, già direttore di TeleBelluno, selezionato per la sua professionalità ed esperienza nel settore della comunicazione, con particolare riguardo alla comunicazione politica ed istituzionale. Nicola Maccagnan inizierà la sua collaborazione nei prossimi giorni”.