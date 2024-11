Comune di Trento, Imis: in arrivo le lettere per il saldo di dicembre

Le lettere dell’ufficio Imposte con il saldo Imis 2024 da versare entro il prossimo 16 dicembre sono in arrivo ai contribuenti in questi giorni

Trento – Sono trasmesse solo a chi deve versare imposta. Pertanto chi ha ricevuto la lettera informativa per la scadenza di giugno, e non doveva pagare imposta in acconto, non riceve alcuna comunicazione per il saldo come era stato già comunicato perchè non deve versare nulla.

Nel caso invece che ci siano state delle variazioni per acquisti nel corso del 2024

è possibile scrivere all’indirizzo tributi@pec.comune.trento.it o a presentarsi all’ufficio Imposte in via Belenzani 19 al mattino, dalle ore 8.30 alle 12 per ricevere il modello F24.