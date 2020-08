Elezioni Comunali Primiero Vanoi Mis 2020: 9 candidati Sindaco e 12 liste (TUTTI I NOMI)

Posted on

Presidente Mattarella: “L’Italia è pronta“. Giochi invernali per la terza volta in vent’anni dopo Torino 2006. Malagò: “E’ la vittoria di un’intera nazione“. Conte: “Orgogliosi di grande risultato“. Salvini: “Giornata storica“. Di Maio: “Oggi vince lo sport“ Italia in festa La proclamazione dei vincitori Tutte le notizie da Losanna NordEst – L’Italia tornerà quindi a ospitare i Giochi invernali per la […]