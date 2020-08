SPECIALE CARTACEO/SOCIAL LaVocedelNordEst Elezioni Comunali 2020: da sabato 8 agosto le prime liste

Torna in distribuzione mirata – nel pieno rispetto delle norme Covid – l’edizione cartacea del nostro giornale dedicata alle elezioni comunali nel Primiero Vanoi Mis, in uscita a fine agosto. Da sabato 8 agosto pubblicheremo invece online tutte liste depositate

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Uscirà tra fine agosto e i primi giorni di settembre la nuova edizione cartacea del nostro giornale LaVocedelNordEst con un inserto speciale dedicato alle elezioni comunali, con tutte le liste che verranno depositate da sabato 8 agosto a martedì 11 agosto nei rispettivi Comuni del Primiero Vanoi Mis.

Lo speciale cartaceo, sarà distribuito inoltre in forma digitale sui nostri canali social e anche via smartphone su telegram e whatsapp raggiungendo così la maggior parte delle famiglie di Primiero Vanoi Mis. Saranno realizzati inoltre speciali podcast audio per presentare le formazioni in campo, in vista delle elezioni del 20/21 settembre 2020.

Da oggi è possibile prenotare uno spazio redazionale per la presentazione della squadra, scrivendo via mail a: info@lavocedelnordest.it oppure via whatsapp o sms al 349/240 66 14.

Da sabato mattina fino a martedì, saranno pubblicate invece le liste depositate in tutti i Comuni del territorio, con i punti essenziali del programma di legislatura.

Contatta la redazione via email a: redazione@lavocedelnordest.it