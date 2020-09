Comunali 2020 Canal San Bovo, soddisfatto il neo sindaco Bortolo Rattin: “Giunta entro il 30 settembre” (AUDIO)

Posted on

Nuovo importante risultato per gli atleti primeirotti: Salvadori è quarto in Kazakistan >Tutti i risultati dai mondiali Almaty (Kazakistan) – Ottimo risultato conquistato dall’alteta primierotto Giandomenico Salvadori ai mondiali di sci nordico U23 in corso ad Almaty in Kazakistan. Ha ottenuto un ottimo quarto posto nella 15 km Tecnica libera. Davvero una bella soddisfazione per Salvadori […]