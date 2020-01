Commissione dei Sei e dei Dodici: ecco le nuove nomine con molte novità

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha firmato il decreto di nomina dei rappresentanti nella Commissione dei Sei e dei Dodici

Roma – Per Roma, a cui spettano tre nomine, ci saranno l’avvocato bolzanino Luca Crisafulli, La professoressa di diritto italiano all’Università, di Innsbruck Esther Happacher e Antonio Ilacqua, consigliere del ministro per gli Affari regionali. I rappresentanti locali in Commissione dei Sei non sono scaduti con il cambio di governo, come avvenuto per quelli nominati da Roma. Mantengono quindi l’incarico il senatore Meinhard Durnwalder, il deputato Manfred Schullian ed il consigliere provinciale, ex Lega, Carlo Vettori.

La commissione dei 12

Risulta così composta da Luca Crisafulli, Geremia Gios, Esther Happacher, Antonino Ilacqua, Gianfranco Postal, Rosa Michela Rizzi, che si aggiungono a Fabio Scalet e Manfred Schullian, già indicati dal Consiglio regionale, e ai componenti indicati dalle due Province Autonome, rispettivamente, Franca Penasa e Ugo Rossi per Trento e Meinhard Durnwalder e Carlo Vettori per Bolzano. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia