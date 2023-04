Commissione dei Dodici: Fabio Scalet riconfermato ai vertici. Fumata nera per Commissione dei Sei

Il primierotto Fabio Scalet, già dirigente della Provincia di Trento, è stato riconfermato alla presidenza della Commissione dei dodici

NordEst – La commissione paritetica che tratta le questioni che riguardano le due Province autonome di Bolzano e Trento. Nulla di fatto invece per quanto riguarda invece la Commissione dei sei per le questioni puramente altoatesine, presieduta fino alla sua nomina a ministro da Roberto Calderoli.

La commissione avrebbe dovuto scegliere tra la candidata della Lega, l’avv. Eleonora Maines e il deputato Fdi, Alessandro Urzì. La Svp aveva annunciato che non avrebbe partecipato all’eventuale elezione di Urzì. La votazione è stata rinviata a venerdì prossimo per consentire al governo di individuare un candidato unitario.

Cos’è la Commissione dei Dodici

La Commissione dei Dodici è una commissione paritetica istituita dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol per dare un parere riguardo alle Norme di attuazione dello Statuto, le quali sono emanate dal Governo con decreti legislativi. La Commissione è composta da dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due del Consiglio provinciale di Bolzano. Di questi, tre devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla Commissione dei dodici è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano; questa seconda commissione è composta da sei membri (Commissione dei sei), di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre in rappresentanza della Provincia di Bolzano. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia di Bolzano deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

